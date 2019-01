மாவட்ட செய்திகள்

‘ஆசிரியர்களின் வருகையை பதிவு செய்ய பயோமெட்ரிக் முறை விரைவில் அமல்’ முதன்மை கல்வி அதிகாரி தகவல் + "||" + To register the attendance of the teachers Biometric method

‘ஆசிரியர்களின் வருகையை பதிவு செய்ய பயோமெட்ரிக் முறை விரைவில் அமல்’ முதன்மை கல்வி அதிகாரி தகவல்