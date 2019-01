மாவட்ட செய்திகள்

அணைக்கட்டில் நடந்த காளை விடும் விழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 10 பேர் காயம் + "||" + Anaikattu cow ceramony 10 people were injured when the cows were beaten

அணைக்கட்டில் நடந்த காளை விடும் விழாவில் மாடுகள் முட்டியதில் 10 பேர் காயம்