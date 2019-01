மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தொட்டி வால்வு உடைந்து புனே நகரில் திடீர் வெள்ளம் + "||" + The drinking water tank was broken and the sudden flooding in the city of Pune

குடிநீர் தொட்டி வால்வு உடைந்து புனே நகரில் திடீர் வெள்ளம்