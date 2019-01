மாவட்ட செய்திகள்

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + The process of surveying wild animals began in Sathiyamangalam Tiger Reserve

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது