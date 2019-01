மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் அருகே நடந்த மாடு விடும் திருவிழாவில் மோதிக்கொண்ட ‘வில்லன்’ காளை சாவு பூஜைகள் செய்து நல்லடக்கம் + "||" + Near Vellore At the cattle festivalClashed'Villain' bull Death Doing the poojas Buried

வேலூர் அருகே நடந்த மாடு விடும் திருவிழாவில் மோதிக்கொண்ட ‘வில்லன்’ காளை சாவு பூஜைகள் செய்து நல்லடக்கம்