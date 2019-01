மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை - தினேஷ் குண்டுராவ் + "||" + There is no threat to coalition government in Karnataka - Dinesh Gundurao

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை - தினேஷ் குண்டுராவ்