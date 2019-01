மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடி, வெறும் பேச்சால் வெற்றி பெற முடியாது - பரமேஸ்வர் பேச்சு + "||" + Prime Minister Modi can not win just a word - Parameshwar talks

பிரதமர் மோடி, வெறும் பேச்சால் வெற்றி பெற முடியாது - பரமேஸ்வர் பேச்சு