மாவட்ட செய்திகள்

வேட்டவலம் அருகே உயர்மின்கோபுரம் அமைப்பதை எதிர்த்தவர் மீது தாக்குதல் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி இளைஞர்கள் நூதன போராட்டம் + "||" + Near Vettavalam Young people struggle to take action against the opponent of the High electrical tower

வேட்டவலம் அருகே உயர்மின்கோபுரம் அமைப்பதை எதிர்த்தவர் மீது தாக்குதல் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி இளைஞர்கள் நூதன போராட்டம்