மாவட்ட செய்திகள்

தொண்டாமுத்தூரில் ரூ.6 கோடி செலவில் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி திறந்து வைத்தார் + "||" + A new sub-station at a cost of Rs 6 crore at Thondamuthur

தொண்டாமுத்தூரில் ரூ.6 கோடி செலவில் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி திறந்து வைத்தார்