மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ்காரர் மனைவியிடம் நகை பறித்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிய வாலிபர் கைது + "||" + The police arrested the wife of a man who had worn jewelery with his wife

போலீஸ்காரர் மனைவியிடம் நகை பறித்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிய வாலிபர் கைது