மாவட்ட செய்திகள்

அரசு தடை எதிரொலியால் தினமும் 800 கிலோ வீதம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குறைந்துள்ளது அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Government ban reaction:Officials reported daily dropping of plastic waste by 800 kg per day

அரசு தடை எதிரொலியால் தினமும் 800 கிலோ வீதம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குறைந்துள்ளது அதிகாரிகள் தகவல்