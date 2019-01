மாவட்ட செய்திகள்

காணொலி காட்சி மூலம் மராட்டிய பா.ஜனதா தொண்டர்களுடன் மோடி கலந்துரையாடல் ‘‘எதிர்க்கட்சிகள் ஊழல் கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறார்கள்’’ + "||" + Through the visual display Maharashtra BJP with volunteers Modi discussion

காணொலி காட்சி மூலம் மராட்டிய பா.ஜனதா தொண்டர்களுடன் மோடி கலந்துரையாடல் ‘‘எதிர்க்கட்சிகள் ஊழல் கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறார்கள்’’