மாவட்ட செய்திகள்

பதவி உயர்வு மூலம் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் + "||" + Pavilion took the leave of the public service engineers to fill the kalapaniyadis by promotion

பதவி உயர்வு மூலம் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம்