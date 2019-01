மாவட்ட செய்திகள்

உறவினர் அபகரித்த நிலத்தை மீட்டுத்தரக்கோரி குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்ய டீசல்கேனுடன் வந்த விவசாயி + "||" + The farmer who came with the Dieselkan to commit suicide with the family of the relative to recover the seized land

உறவினர் அபகரித்த நிலத்தை மீட்டுத்தரக்கோரி குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்ய டீசல்கேனுடன் வந்த விவசாயி