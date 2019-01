மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 83 இடங்களில் அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. வகுப்புகள் தொடங்கின மாணவர் சேர்க்கையை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி பாலமுரளி பார்வையிட்டார் + "||" + Erode District LKG and UGG classes began in 83 schools in government schools

