மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கம்புணரி அருகே குறுகலான பாலத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Emphasize the repair of the narrow bridge

சிங்கம்புணரி அருகே குறுகலான பாலத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்