மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்துக்கு பல்வேறு வளர்ச்சித்திட்டங்களை முதல்–அமைச்சர் தந்துள்ளார் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + The chief Minister has given various development projects to Virudhunagar district

விருதுநகர் மாவட்டத்துக்கு பல்வேறு வளர்ச்சித்திட்டங்களை முதல்–அமைச்சர் தந்துள்ளார் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு