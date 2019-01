மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் கிராம மக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + The rural people are asking for drinking water

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் கிராம மக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு