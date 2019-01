மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தலுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை + "||" + Sand smuggling Take action against the authorities Siege of the Collector office

மணல் கடத்தலுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை