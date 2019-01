மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவியை கடத்தி பாலியல் தொந்தரவு செய்த தொழிலாளிக்கு 17 ஆண்டு சிறை உடந்தையாக இருந்த உறவினருக்கு 10 ஆண்டு தண்டனை + "||" + harassment to a school student 17-year jail for worker 10 year sentence for relatives

பள்ளி மாணவியை கடத்தி பாலியல் தொந்தரவு செய்த தொழிலாளிக்கு 17 ஆண்டு சிறை உடந்தையாக இருந்த உறவினருக்கு 10 ஆண்டு தண்டனை