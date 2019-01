மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டபம் மார்ச் மாதத்துக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும் + "||" + Dr. Pa.Sivanthi Adithanar Manimandam will be completed by March in Thiruchendur

திருச்செந்தூரில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டபம் மார்ச் மாதத்துக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும்