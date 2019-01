மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். போல் இனி எந்த நடிகரும் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாது முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பேச்சு + "||" + Like MGR, any actor can not win politics

எம்.ஜி.ஆர். போல் இனி எந்த நடிகரும் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாது முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பேச்சு