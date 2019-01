மாவட்ட செய்திகள்

ஓய்வூதியர்கள் மனுக்கள் மீது உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் உத்தரவு + "||" + The pensioners should immediately settle on the petitions

ஓய்வூதியர்கள் மனுக்கள் மீது உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் - கலெக்டர் ராமன் உத்தரவு