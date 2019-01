மாவட்ட செய்திகள்

சின்னதம்பி யானையை பிடிக்க முதுமலையில் இருந்து கோவைக்கு கும்கி யானை லாரியில் பயணம் + "||" + Kummi elephant travels from Mudumalai to Coimbatore to catch the Chinnathambi elephant

சின்னதம்பி யானையை பிடிக்க முதுமலையில் இருந்து கோவைக்கு கும்கி யானை லாரியில் பயணம்