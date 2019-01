மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1 கோடி நகை கொள்ளையில் 14 பேர் கைது, தாய், மகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டம் + "||" + Rs.1 crore jewelry robbery arrested 14 people, Mother, son and taken into custody by the police to investigate

ரூ.1 கோடி நகை கொள்ளையில் 14 பேர் கைது, தாய், மகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டம்