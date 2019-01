மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் சந்தையில் ரூ.2¼ லட்சத்துக்கு விலை பேசப்பட்ட பஞ்சாப் எருமை மாடு + "||" + Erode Karungpalayam market The buffalo cow is the price of Rs.2¼ Lakhs

ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் சந்தையில் ரூ.2¼ லட்சத்துக்கு விலை பேசப்பட்ட பஞ்சாப் எருமை மாடு