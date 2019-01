மாவட்ட செய்திகள்

எத்தனை கட்சிகள் கூட்டணி சேர்ந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றிபெறும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேச்சு + "||" + How many parties are allies? AIADMK in parliamentary elections Will succeed Minister Kadambur Raju talks

எத்தனை கட்சிகள் கூட்டணி சேர்ந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றிபெறும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேச்சு