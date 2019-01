மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மாட்டு வண்டியில் மணமக்கள் ஊர்வலம் + "||" + The bridal procession in the cart was condemned by petrol and diesel prices

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மாட்டு வண்டியில் மணமக்கள் ஊர்வலம்