நலிந்த நிலையில் உள்ள முன்னாள் விளையாட்டு வீரர்கள் ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் அதிகாரி தகவல் + "||" + In weak condition Former athletes can apply for pensions Official information

