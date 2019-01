மாவட்ட செய்திகள்

4-வது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டம், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 2,550 பேர் கைது + "||" + 2,550 people were arrested by the government employees and teachers involved in the road blockade

4-வது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டம், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 2,550 பேர் கைது