மாவட்ட செய்திகள்

ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: திருச்சியில் நடுரோட்டில் நிர்வாணமாக நின்ற பூ வியாபாரியால் பரபரப்பு + "||" + Opposition to the Zakatō-Geo protest: The festivities of the flower shop are naked in the ark in Trichy

ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: திருச்சியில் நடுரோட்டில் நிர்வாணமாக நின்ற பூ வியாபாரியால் பரபரப்பு