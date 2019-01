மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாட்டில், நூதன முறையில் போலீஸ் ஏட்டின் ஏ.டி.எம். கார்டை எடுத்து ரூ.60 ஆயிரம் மோசடி போலீசார் விசாரணை + "||" + the ATM of the Police System Take the card and get Rs 60 thousand fraud

ஒரத்தநாட்டில், நூதன முறையில் போலீஸ் ஏட்டின் ஏ.டி.எம். கார்டை எடுத்து ரூ.60 ஆயிரம் மோசடி போலீசார் விசாரணை