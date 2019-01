மாவட்ட செய்திகள்

தற்காலிக பணி கேட்டு முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் + "||" + Request the temporary work in the primary education office Applied graduate teachers

தற்காலிக பணி கேட்டு முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்