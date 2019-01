மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அமைச்சர் கந்தசாமி பேச்சு + "||" + After the parliamentary election The biggest change Minister Kandasamy talks

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அமைச்சர் கந்தசாமி பேச்சு