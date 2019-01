மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆசிரியர்கள் வராததால் மாணவ-மாணவிகள் திடீர் சாலை மறியல் + "||" + To school Because teachers do not come Students Sudden road stroke

பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆசிரியர்கள் வராததால் மாணவ-மாணவிகள் திடீர் சாலை மறியல்