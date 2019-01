மாவட்ட செய்திகள்

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பணியிடத்தில் தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமித்து பள்ளிகள் செயல்பட நடவடிக்கை கலெக்டர் ராமன் உத்தரவு + "||" + The fighters are in the workplace Steps are being taken to appoint temporary teachers and schools Collector Raman orders

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பணியிடத்தில் தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமித்து பள்ளிகள் செயல்பட நடவடிக்கை கலெக்டர் ராமன் உத்தரவு