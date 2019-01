மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் குடியரசு தினவிழா: தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து ரூ.1½ கோடிக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Republic Day celebration in Trichy: Collector collected donations of Rs.1.5 crore with national flag

திருச்சியில் குடியரசு தினவிழா: தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து ரூ.1½ கோடிக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் வழங்கினார்