மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசு சார்பில் சங்கொள்ளி ராயண்ணா ஜெயந்தி விழா கொண்டாட முடிவு முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி + "||" + On behalf of Karnataka Government Shankariki decided to celebrate the Jayanthi Jayanti Festival

கர்நாடக அரசு சார்பில் சங்கொள்ளி ராயண்ணா ஜெயந்தி விழா கொண்டாட முடிவு முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி