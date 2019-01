மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டுறவு சங்கங்களின் இளநிலை ஆய்வாளர் பணி: மாவட்டத்தில் 6,841 பேர் தேர்வு எழுதினர் கலெக்டர் ரோகிணி நேரில் ஆய்வு + "||" + Co-operative Society's PhD investigator: 6,841 selected in the district Collector Rohini studying in person

கூட்டுறவு சங்கங்களின் இளநிலை ஆய்வாளர் பணி: மாவட்டத்தில் 6,841 பேர் தேர்வு எழுதினர் கலெக்டர் ரோகிணி நேரில் ஆய்வு