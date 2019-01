மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் மூலம் பள்ளிகளை திறந்து பாடம் நடத்த முடிவு + "||" + Training schools in Tiruchi district decided to open schools through the teachers

திருச்சி மாவட்டத்தில் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் மூலம் பள்ளிகளை திறந்து பாடம் நடத்த முடிவு