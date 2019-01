மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் பிரசாதம் சாப்பிட்டவர்கள் உடல்நலக்குறைவு: மேல் சிகிச்சைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு குமாரசாமி உத்தரவு + "||" + Take action for the top treatment Coomaraswamy ordered the collector

கோவில் பிரசாதம் சாப்பிட்டவர்கள் உடல்நலக்குறைவு: மேல் சிகிச்சைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு குமாரசாமி உத்தரவு