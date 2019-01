மாவட்ட செய்திகள்

தற்காலிக ஆசிரியர் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முதன்மை கல்வி அதிகாரி அலுவலகத்தில் திரண்ட பட்டதாரிகள் + "||" + Graduates at the primary education officer's office to apply for temporary teacher work

தற்காலிக ஆசிரியர் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முதன்மை கல்வி அதிகாரி அலுவலகத்தில் திரண்ட பட்டதாரிகள்