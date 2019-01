மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர், குள்ளஞ்சாவடியில் நடந்த தனித்தனி விபத்தில் மாணவன் உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Three persons, including a student, were killed in a separate accident at Cuddalore, Kullanchavady

கடலூர், குள்ளஞ்சாவடியில் நடந்த தனித்தனி விபத்தில் மாணவன் உள்பட 3 பேர் பலி