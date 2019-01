மாவட்ட செய்திகள்

குன்னூர், கோத்தகிரியில் இருந்து ஊட்டிக்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட பஸ்சில் வந்த அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் கைது + "||" + Coonoor, from Kotagiri To Ooty The bus arrived in the demonstration Government employees, teachers arrested

குன்னூர், கோத்தகிரியில் இருந்து ஊட்டிக்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட பஸ்சில் வந்த அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் கைது