மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் நாளை மறுநாள் அறிவியல் கருத்தரங்கம் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் 25 பேருக்கு விருது + "||" + In Ooty Tomorrow's nextday science seminar 25 of the best scientists awarded

ஊட்டியில் நாளை மறுநாள் அறிவியல் கருத்தரங்கம் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் 25 பேருக்கு விருது