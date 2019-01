மாவட்ட செய்திகள்

சக்தி திட்டத்தில் இணைந்து காங்கிரஸ் வெற்றிக்கு தொண்டர்கள் பாடுபட வேண்டும் அகில இந்திய செயலாளர் சஞ்சய்தத் வேண்டுகோள் + "||" + The volunteers have to strive for Congress victory in the power project

சக்தி திட்டத்தில் இணைந்து காங்கிரஸ் வெற்றிக்கு தொண்டர்கள் பாடுபட வேண்டும் அகில இந்திய செயலாளர் சஞ்சய்தத் வேண்டுகோள்