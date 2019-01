மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி கூடலூர் பகுதியில் பல அரசு பள்ளிகள் மூடப்பட்டன + "||" + The authors echo a series of strikes Gudalur area Many government schools are closed

ஆசிரியர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி கூடலூர் பகுதியில் பல அரசு பள்ளிகள் மூடப்பட்டன