மாவட்ட செய்திகள்

தேவேகவுடா குடும்பம் பற்றி காங். எம்.எல்.ஏ. விமர்சனம் கட்சி மேலிடம் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் முதல்-மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் குமாரசாமி எச்சரிக்கை-பரபரப்பு + "||" + I resign from the post of Cheif Minister Kumaraswamy Warning

தேவேகவுடா குடும்பம் பற்றி காங். எம்.எல்.ஏ. விமர்சனம் கட்சி மேலிடம் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் முதல்-மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் குமாரசாமி எச்சரிக்கை-பரபரப்பு