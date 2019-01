மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் சாகடலூரில் சாலை மறியல் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 1,460 பேர் கைதுலை மறியல் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 1,460 பேர் கைது + "||" + 1,460 people were arrested by the government employees and teachers in the road in Cuddalore

கடலூரில் சாகடலூரில் சாலை மறியல் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 1,460 பேர் கைதுலை மறியல் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 1,460 பேர் கைது