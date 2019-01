மாவட்ட செய்திகள்

‘பெண்களுக்கு செயல்முறை அறிவு இல்லை என ஆண்கள் நினைக்கிறார்கள்’ ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ரூபா குற்றச்சாட்டு + "||" + For women As the process does not have knowledge Men think IPS Officer Roopa Accusation

‘பெண்களுக்கு செயல்முறை அறிவு இல்லை என ஆண்கள் நினைக்கிறார்கள்’ ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ரூபா குற்றச்சாட்டு